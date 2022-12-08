Росіяни вбили 9 людей у Донецькій області, ще 15 поранені

За середу, 7 грудня, російські окупанти вбили 9 мешканців Донецької області. Ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1245 людей, ще 2710 поранені.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За словами Кириленка, ще 15 людей отримали поранення.

"За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 - у Кураховому, 1 - у селі Красногорівка, 1 - в Іванівці та 1 - у Бахмуті", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, російські війська завдали потужного удару по Кураховому.

Станом на 16:10 було відомо про те, що загинули вісім людей, ще п'ятьох - поранено.

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