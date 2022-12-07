Російські війська потужно вдарили по Кураховому, є багато загиблих та поранені
Російські війська потужно обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок чого щонайменше 8 людей загинули, а п'ять отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка та місцеві ЗМІ.
Оновлено 16:11. Кількість жертв зросла до 8.
"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 - поранені! Інформація оновлюється!" - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені", - написав Кириленко.
За його словами, російські окупанти завдали удару по середмістю.
Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.
Фото: Курахове опинилося під потужним обстрілом росіян (t.me/tymoshenko_kyrylo)
"Курахове на Донеччині потрапило під сильний обстріл, є загиблі...Наслідки обстрілу центру Курахового - багато загиблих", - тим часом пишуть місцеві видання.
За даними журналістів, що "приліт" був, зокрема, в районі ринку.
"Як повідомляють у Telegram очевидці, є жертви. Попередньо загиблих - п'ять. Їхні тіла зараз лежать на вулиці. На місці працюють медики", - також пишуть ЗМІ.
Нагадаємо, лише нещодавно стало відомо про те, що окупанти обстріляли центр селища Ямпіль Донецької області. В цей час там люди отримували гуманітарку, внаслідок ворожої атаки троє людей поранені.
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