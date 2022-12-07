Російські війська потужно вдарили по Кураховому, є багато загиблих та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка та місцеві ЗМІ.

Оновлено 16:11. Кількість жертв зросла до 8.

"Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 - поранені! Інформація оновлюється!" - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені", - написав Кириленко.

За його словами, російські окупанти завдали удару по середмістю.

Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

Фото: Курахове опинилося під потужним обстрілом росіян (t.me/tymoshenko_kyrylo)

"Курахове на Донеччині потрапило під сильний обстріл, є загиблі...Наслідки обстрілу центру Курахового - багато загиблих", - тим часом пишуть місцеві видання.

За даними журналістів, що "приліт" був, зокрема, в районі ринку.

"Як повідомляють у Telegram очевидці, є жертви. Попередньо загиблих - п'ять. Їхні тіла зараз лежать на вулиці. На місці працюють медики", - також пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, лише нещодавно стало відомо про те, що окупанти обстріляли центр селища Ямпіль Донецької області. В цей час там люди отримували гуманітарку, внаслідок ворожої атаки троє людей поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.