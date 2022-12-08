Россияне убили 9 людей в Донецкой области, еще 15 ранены

За среду, 7 декабря, российские оккупанты убили 9 жителей Донецкой области. Еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 7 декабря россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 6 - в Курахово, 1 - в селе Красногоровка, 1 - в Ивановке и 1 - в Бахмуте", - рассказал он.
По словам Кириленко, еще 15 человек получили ранения.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1245 человек, еще 2710 ранены.
Напомним, сегодня, 7 декабря, российские войска нанесли мощный удар по Курахово.
По состоянию на 16:10 было известно о том, что погибли восемь человек, еще пять - получили ранения.
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