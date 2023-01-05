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Окупанти в Україні заздрять тим, кого відправляють на війну в Сирію (перехоплення)

Фото: окупанти в Україні заздрять тим, кого відправляють на війну в Сирію (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти, які воюють проти України, заздрять тим, кого відправляють на війну в Сирію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Служби безпеки України.

Російський десантник мав досвід участі у сирійській війні, тому він розраховував на легкі перемоги в Україні. Проте, як зазначає СБУ, потрапивши під "роздачу" українських захисників на Запорізькому напрямку, зрозумів свою помилку.

Тепер загарбник заздрить своїм колегам, яких планують відправити до Сирії: "Иванычу за*бись - в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию".

Окупант розповідає дружині, що піхоту "кидають" протистояти артилерії. У той час, як українські військові методично знищують елітні десантно-штурмові війська РФ.

Росіянин також розповів, що їхня розвідка не працює.

"Нам сказали: в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там 4 танка и пехотных х*ева гора... мы даже до деревни не смогли доехать, нас раз*бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось", - розповів він.

До того ж, загарбник зазначив, що в українських бійців кращі і екіпіровка, і озброєння.

Нагадаємо, раніше росіянин під час розмови просив свою жінку не відправляти листа зі скаргами до російського диктатора Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку.

Окрім того, окупанти постійно скаржаться на забезпечення російської армії.

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