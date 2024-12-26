Окупанти ударили КАБами по селищу у Харківському районі: є жертви та постраждалі

Вибухи в Харкові та області

До цього в Харкові прогриміли вибухи. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили про пуски керованих авіаційних бомб.

Зазначимо, що селище Слатине російські війська обстрілюють не вперше. Наприклад, у вересні РФ двічі за ніч обстріляла село Славине Харківської області. Постраждали шестеро людей, зокрема вагітна.

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