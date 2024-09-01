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Дві атаки за ніч. РФ обстріляла село під Дергачами, шестеро постраждалих

Харків, Неділя 01 вересня 2024 09:19
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Дві атаки за ніч. РФ обстріляла село під Дергачами, шестеро постраждалих Фото: РФ обстріляла село під Дергачами 1 вересня, шестеро постраждалих (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ двічі за ніч обстріляла село Слатине Харківської області. Постраждали шестеро людей, в тому числі вагітна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, 1 вересня, з 2:50 до 5:00, росіяни обстріляли село Слатине Харківського району.

"Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок. Постраждали 6 людей, з них одна вагітна, жінка госпіталізована до медичної установи", - розповів він.

Крім того, внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства. Зокрема, саме тут постраждав 67-річний чоловік, його також госпіталізували.

Обстріли Харкова та області

З вечора 31 серпня російські війська масово обстрілюють Харків та область. Так, пізно ввечері 31 серпня окупанти атакували Харків. Четверо людей постраждали, у тому числі підліток. Також було пошкоджено підприємство.

Крім того, увечері 31 серпня загарбники атакували дроном автомобіль поліції у Куп'янську. Двоє поліцейських було поранено, один загинув.

А 1 вересня, о 07:15, окупанти обстріляли підприємство у Богодухівському районі. Постраждали двоє чоловіків - 38 та 64 років.

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