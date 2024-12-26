RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Оккупанты ударили КАБами по поселку в Харьковском районе: есть жертвы и пострадавшие

Фото: оккупанты ударили по поселку Слатино Харьковского района 26 декабря (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска нанесли удары по поселку Слатино Харьковского района 26 декабря. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

"Российские террористы нанесли удар по жилому сектору поселка Слатино", - констатировал он.

По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

"Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем местном жителе, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести", - добавил Задоренко.

На место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы.

Россияне ударили по ферме в Слатино

Оккупанты нанесли удары двух КАБов по фермерскому хозяйству в Слатино, здание было повреждено. 

"Один гражданский человек погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых2, - отметил начальник ГВА.

 

Взрывы в Харькове и области

До этого в Харькове прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о пусках управляемых авиационных бомб.

Отметим, что поселок Слатино российские войска обстреливают не впервые. Например, в сентябре РФ дважды за ночь обстреляла село Славино Харьковской области. Пострадали шесть человек, в том числе беременная.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине