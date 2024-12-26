Оккупанты ударили КАБами по поселку в Харьковском районе: есть жертвы и пострадавшие

Российские войска нанесли удары по поселку Слатино Харьковского района 26 декабря. Есть погибший и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
"Российские террористы нанесли удар по жилому сектору поселка Слатино", - констатировал он.
По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.
"Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем местном жителе, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести", - добавил Задоренко.
На место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы.
Оккупанты нанесли удары двух КАБов по фермерскому хозяйству в Слатино, здание было повреждено.
"Один гражданский человек погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых2, - отметил начальник ГВА.
До этого в Харькове прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о пусках управляемых авиационных бомб.
Отметим, что поселок Слатино российские войска обстреливают не впервые. Например, в сентябре РФ дважды за ночь обстреляла село Славино Харьковской области. Пострадали шесть человек, в том числе беременная.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.