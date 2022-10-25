Окупанти цілеспрямовано знищили водопровід у Миколаївській області, - розслідування

У квітні українські ЗМІ опублікували фото пошкодженого водопроводу. Під час розслідування журналісти проаналізували зображення та супутникові знімки, які показали, що провід був пошкоджений у найвразливішому місці - там, де він виходить на поверхню з-під землі.

Фото: пошкодження водопроводу (скрин BBC)

За даними джерела, внаслідок вибуху водопроводу 12 квітня було втрачено близько 40 мільйонів літрів води. Вода розливалася на місці прориву протягом близько 8 годин.

Вивчивши інші супутникові знімки, журналісти виявили техніку російських військ поблизу місця пошкодження об'єкта.

Фото: супутниковий знімок із російською технікою біля місця підриву (скрин BBC)

Також під час розслідування було знайдено ще одне місце ушкодження водопроводу. На супутникових знімках було помічено російську техніку, яка розташовувалася прямо біля труби.

Фото: місце другого пошкодження водопроводу (скрин BBC)

Провід хотіли відремонтувати, але окупанти відмовили

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, трубу не могли відремонтувати через активну фазу бойових дій.

Крім того, екс-глава Херсонської обласної адміністрації Дмитро Бутрій у коментарі ВВС розповів, що у Миколаєві вели переговори з росіянами про допуск на місце пошкодження ремонтних бригад, але окупанти відповіли відмовою.

Влада регіону повідомила, що зараз для ремонту потрібно, щоб місця пошкодження не прострілювалися російською артилерією і були розміновані. Коли це станеться - незрозуміло.

Оцінка експертів

Як стверджують військові експерти, які ознайомились із розслідуванням, ймовірність випадкового влучення снаряда дуже мала. Також у районі пошкоджень немає слідів пострілів чи "прильотів". Тому вони майже впевнені, що водопровід був підірваний.

Експерти ООН, у свою чергу, вважають, що дві окремі точки підриву водопроводу свідчать про те, що росіяни навмисно перекрили постачання води до Миколаєва. Вони наголошують, що це є порушенням Міжнародного гуманітарного права.