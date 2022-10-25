Оккупанты целенаправленно уничтожили водопровод в Николаевской области, - расследование

В апреле украинские СМИ опубликовали фото поврежденного водопровода. В ходе расследования журналисты проанализировали изображения и спутниковые снимки, которые показали, что провод был поврежден в самом уязвимом месте - там, где он выходит на поверхность из-под земли.

Фото: повреждение водопровода (скрин BBC)

По данным источника, в результате взрыва водопровода 12 апреля было потеряно около 40 миллионов литров воды. Вода разливалась в месте прорыва в течение около 8 часов.

Изучив другие спутниковые снимки, журналисты обнаружили технику российских войск в близости от места повреждения объекта.

Фото: спутниковый снимок с российской техникой возле места подрыва (скрин BBC)

Также в ходе расследования было найдено еще одно место повреждения водопровода. На спутниковых снимках была замечена российская техника, которая располагалась прямо возле трубы.

Фото: место второго повреждения водопровода (скрин BBC)

Провод хотели отремонтировать, но оккупанты отказали

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, трубу не могли отремонтировать из-за активной фазы боевых действий.

Кроме того, экс-глава Херсонской областной администрации Дмитрий Бутрий в комментарии BBC рассказал, что в Николаеве вели переговоры с россиянами о допуске на место повреждения ремонтных бригад, но оккупанты ответили отказом.

Власти региона сообщили, что сейчас для ремонта нужно, чтобы места повреждения не простреливались российской артиллерией и были разминированы. Когда это произойдет - непонятно.

Оценка экспертов

Как утверждают военные эксперты, которые ознакомились с расследованием, вероятность случайного попадания снаряда очень мала. Также в районе повреждений нет следов выстрелов или "прилетов". Поэтому они почти уверены, что водопровод был взорван.

Эксперты ООН, в свою очередь, считают, что две отдельные точки подрыва водопровода свидетельствуют о том, что россияне намеренно перекрыли поставки воды в Николаев. Они отмечают, что это является нарушением Международного гуманитарного права.