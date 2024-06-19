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Окупанти цієї ночі запустили по Україні понад 20 "Шахедів": Олещук розповів про роботу ППО

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (facebook.com.kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники застосували для повітряної атаки по території України у ніч проти 19 червня понад двадцять ударних безпілотників типу "Шахед". Силами та засобами ППО ЗСУ більшість ворожих цілей була збита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука у Telegram.

Уточнюється, що загалом для цієї нічної атаки агресор застосував 21 ударний безпілотник. Дрони-камікадзе противник запускав по Україні із напрямків російського Приморсько-Ахтарська та з мису Чауда в окупованому Криму.

Відбиття атаки

Генерал розповів, що ворожі повітряні цілі збивали над територією шести областей, а саме:

  • у Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Дніпропетровській,
  • Кіровоградській,
  • Хмельницькій,
  • Львівській областях.

Зазначається, що в результаті бойової роботи було збито 19 ворожих ударних БПЛА типу "Shahed".

"Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомив генерал.

Нічний удар "Шахедами"

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 19 червня знову атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Через ворожу атаку у різних областях України була оголошена повітряна тривога.

Повідомлялося про роботу ППО біля Львова через дрон-камікадзе противника, який був зафіксований в околицях міста. Мер Львова Андрій Садовий розповів про влучання у селі Малехів, та про поранення чоловіка. Він був госпіталізований.

Пізніше у львівській мерії уточнили наслідки та показали фото. Так, через ворожу повітряну атаку у Малехові були пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення. А пізніше, близько пів на шосту ранку, у Малехові знову пролунав вибух, працювала ППО.

Крім того, в ОВА розповіли, що над Львівською областю цієї ночі були збиті 5 з 5 "Шахедів".

Додамо, перед тим стало відомо, що один з дронів-камікадзе був збитий у Дніпропетровській області, а саме в Криворізькому районі.

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