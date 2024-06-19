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Оккупанты этой ночью запустили по Украине более 20 "Шахедов": Олещук рассказал о работе ПВО

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (facebook.com.kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики применили для воздушной атаки по территории Украины в ночь на 19 июня более двадцати ударных беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами ПВО ВСУ большинство вражеских целей было сбито.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.

Уточняется, что всего для этой ночной атаки агрессор применил 21 ударный беспилотник. Дроны-камикадзе противник запускал по Украине с направлений российского Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Отражение атаки

Генерал рассказал, что вражеские воздушные цели сбивали над территорией шести областей, а именно:

  • в Херсонской,
  • Николаевской,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Хмельницкой,
  • Львовской области.

Отмечается, что в результате боевой работы было сбито 19 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed".

"Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщил генерал.

Ночной удар "Шахедами"

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 июня снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Из-за вражеской атаки в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Сообщалось о работе ПВО возле Львова из-за дрона-камикадзе противника, зафиксированного в окрестностях города. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о попадании в селе Малехов и о ранении мужчины. Он был госпитализирован.

Позже во львовской мэрии уточнили последствия и показали фото. Так, из-за вражеской воздушной атаки в Малехове были повреждены многоэтажки, здания в частном секторе и офисное помещение. А позже, около полшестого утра, в Малехове снова раздался взрыв, работала ПВО.

Кроме того, в ОВА рассказали, что над Львовской областью этой ночью были сбиты 5 из 5 "Шахедов".

Добавим, перед этим стало известно, что один из дронов-камикадзе был сбит в Днепропетровской области, а именно в Криворожском районе.

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