На околицях Львова помічений "Шахед", працювала ППО
Біля міста Львів цієї ночі був зафіксований російський ударний безпілотник типу "Шахед". В регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони для відбиття ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівського міського голову Андрія Садового та керівника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
Дрон-камікадзе противника був помічений на околицях Львова.
"Не знімайте роботу ППО! Всім залишатись у безпечному місці!" - написав львівський мер у своєму Telegram.
Так, представники місцевої влади закликали жителів перебувати в укриттях через повітряну атаку, та дотримуватися інформ-тиші.
"Ворожий безпілотник в околицях Львова. Нічого не знімаємо! Ніде не викладаємо! ППО", - розповів очільник ОВА.
Оновлено о 03:40
Пізніше в мерії та ОВА заявили про відбій повітряної тривоги в області, оголошеної раніше через дрони-камікадзе російських загарбників.
"Відбій повітряної тривоги у Львові. Дякуємо за роботу нашим ППО. Це було гучно!" - розповів львівський міський голова.
Нічна атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що з вечора 18 червня і нині вночі над Україною курсують ударні безпілотники російських окупантів, запущені для чергової повітряної атаки кількома групами. У різних областях України оголошена повітряна тривога.
Перед тим стало відомо, що один з ворожих дронів-камікадзе був збитий силами ППО у Дніпропетровській області в Криворізькому районі. Між тим в моніторингових групах повідомляють про бойову роботу по "Шахадех" і в інших регіонах.
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