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У Малехові біля Львова знову пролунав вибух

Середа 19 червня 2024 05:36
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У Малехові біля Львова знову пролунав вибух Ілюстративне фото: біля Львова працювала ППО через атаку дронів, було чути вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Малехові Львівського району цієї ночі, 19 червня, знову прогримів вибух. Населений пункт вдруге с початку доби перебуває під ворожою атакою із застосуванням дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на львівського мера Андрія Садового.

"Знову вибух у Малехові", - йдеться в його публікації у Telegram о 05:22.

За кілька хвилин до цього міський голова Львова інформував про роботу сил та засобів протиповітряної оборони через ворожі ударні безпілотники, що знову були зафіксовані у регіоні.

Садовий також закликав місцевих жителів не залишати укриття.

Вже о 05:25 він заявив про відбій повітряної тривоги у Львівській області, та додав, що наслідки ворожої атаки з'ясовуються.

"Деталі уточнюємо", - написав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося про роботу ППО біля Львова через ударний безпілотник, який був зафіксований в околицях міста. Мер Львова Садовий розповів про влучання у селі Малехів, та про поранення чоловіка-охоронця, 70 років. Він був госпіталізований.

Згодом у львівській мерії уточнили наслідки та показали фото. Так, через ворожу повітряну атаку у Малехові були пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення.

Додамо, перед тим стало відомо, що один з "Шахедів" був збитий силами ППО у Дніпропетровській області в Криворізькому районі.

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Львівська область Вибух Атака дронів
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