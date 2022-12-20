Окупанти тримають у трьох морях 17 кораблів: скільки там ракет
Російська армія 20 грудня вивела в акваторії трьох морів 17 кораблів. Лише у Середземне море вийшли носії "Калібрів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-морських сил ЗСУ.
Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів. Жоден із них не оснащений ракетами "Калібр".
Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.
Тим часом у Середземне море вийшли 9 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети.
Нагадаємо, раніше військові пояснили, що якщо Росія виводить в акваторію Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.