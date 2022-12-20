Окупанти тримають у трьох морях 17 кораблів: скільки там ракет

Російська армія 20 грудня вивела в акваторії трьох морів 17 кораблів. Лише у Середземне море вийшли носії "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів. Жоден із них не оснащений ракетами "Калібр".

Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

Тим часом у Середземне море вийшли 9 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети.