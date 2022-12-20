Оккупанты держат в трех морях 17 кораблей: сколько там ракет
Российская армия 20 декабря вывела в акватории трех морей 17 кораблей. Лишь в Средиземное море вышли носители "Калибров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ.
Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей. Ни один из них не оснащен ракетами "Калибр".
Также в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.
Тем временем в Средиземное море вышли 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты.
Напомним, ранее военные объяснили, что если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", которые имеют много ракет, это означает подготовку врага к массированному обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".
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