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Окупанти тричі вдарили по енергооб'єкту у Запоріжжі: які наслідки

10:38 10.08.2026 Пн
2 хв
Скільки часу запоріжці цього разу сиділи без світла?
aimg Олена Чупровська
Окупанти тричі вдарили по енергооб'єкту у Запоріжжі: які наслідки Ілюстративне фото: У Запоріжжі під ударом опинився об'єкт, що живить критичну інфраструктуру (Getty Images)
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Ворог знову бив по енергетиці: у Запоріжжі цієї ночі пролунало три удари безпілотників по одному з об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Запоріжжяобленерго" Андрія Стасевського.

Три удари по об'єкту цієї ночі

"Три удари БПЛА по нашому енергооб'єкту в Запоріжжі завдано цієї ночі. Електропостачання відновлено протягом години", - розповів Андрій Стасевський.

За його словами, об'єкт живить значну частину мешканців міста та низку об'єктів критичної інфраструктури. На місце виїхала чергова бригада, яка встигла все виправити ще до ранку.

"Тож запоріжці наслідків цієї атаки на собі відчути просто не встигли, - розповідає Андрій Стасевський.

Крім нічної атаки, енергетики цими вихідними усували наслідки й інших ворожих ударів по всій підконтрольній території області.

"Сумарно упродовж суботи-неділі зафіксовано 30 пошкоджень нашого обладнання", - сказав керівник обленерго.

Тим часом ворожого удару вночі зазнали й Суми. Ворог скинув на житлові квартали КАБи, пошкодивши будинки у двох районах міста.

Постраждали щонайменше 10 людей, кількох із них дістали з-під завалів рятувальники.

Нагадаємо, цієї ж ночі Росія завдала масованого удару по Україні керованою ракетою та понад сотнею дронів типу Shahed і "Гербера".

Сили ППО збили або подавили більшість цілей, але є прильоти.

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Запоріжжя Атака дронів Енергетики
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