Окупанти тричі вдарили по енергооб'єкту у Запоріжжі: які наслідки

Ворог знову бив по енергетиці: у Запоріжжі цієї ночі пролунало три удари безпілотників по одному з об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Запоріжжяобленерго" Андрія Стасевського.

Три удари по об'єкту цієї ночі

"Три удари БПЛА по нашому енергооб'єкту в Запоріжжі завдано цієї ночі. Електропостачання відновлено протягом години", - розповів Андрій Стасевський.

За його словами, об'єкт живить значну частину мешканців міста та низку об'єктів критичної інфраструктури. На місце виїхала чергова бригада, яка встигла все виправити ще до ранку.

"Тож запоріжці наслідків цієї атаки на собі відчути просто не встигли, - розповідає Андрій Стасевський.

Крім нічної атаки, енергетики цими вихідними усували наслідки й інших ворожих ударів по всій підконтрольній території області.

"Сумарно упродовж суботи-неділі зафіксовано 30 пошкоджень нашого обладнання", - сказав керівник обленерго.