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Оккупанты трижды ударили по энергообъекту в Запорожье: какие последствия

10:38 10.08.2026 Пн
2 мин
Сколько времени в этот раз запорожцы сидели без света?
aimg Елена Чупровская
Оккупанты трижды ударили по энергообъекту в Запорожье: какие последствия Иллюстративное фото: В Запорожье под ударом оказался питающий критическую инфраструктуру объект (Getty Images)
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Враг снова бил по энергетике: в Запорожье этой ночью раздалось три удара беспилотников по одному из объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Запорожьеоблэнерго" Андрея Стасевского.

Три удара по объекту этой ночи

"Три удара БПЛА по нашему энергообъекту в Запорожье нанесены этой ночью. Электроснабжение возобновлено в течение часа", - рассказал Андрей Стасевский.

По его словам, объект питает значительную часть жителей города и ряд объектов критической инфраструктуры. На место выехала дежурная бригада, она успела все исправить еще до утра.

"Поэтому запорожцы последствий этой атаки на себе почувствовать просто не успели", - рассказывает Андрей Стасевский.

Помимо ночной атаки, энергетики в эти выходные устраняли последствия и других вражеских ударов по всей подконтрольной территории области.

"Суммарно в течение субботы-воскресенья зафиксировано 30 повреждений нашего оборудования", - сказал руководитель облэнерго.

Тем временем вражеский удар ночью получили и Сумы. Враг сбросил на жилые кварталы КАБы, повредив дома в двух районах города.

Пострадали не менее 10 человек, несколько из них достали из-под завалов спасатели.

Напомним, этой же ночью Россия нанесла массированный удар по Украине управляемой ракетой и более сотни дронов типа Shahed и "Гербера".

Силы ПВО сбили или подавили большинство целей, но есть прилеты.

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