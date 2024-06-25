Окупанти на ТОТ змушують дітей виготовляти сухі борщі для бойовиків, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) росіяни змушують українських дітей виготовляти для бойовиків сухі борщі, а також інші продукти тривалого зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

"Виготовлення сухих борщів для бойовиків, котрі прийшли вбивати українців запровадили окупанти на ТОТ. Впродовж літніх канікул діти змушені будуть готувати продукти для ворога. Для реалізації акції росіяни збирають кошти у місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС додали, що цей пропагандистський захід не новинка. Окупанти систематично залучають дітей на ТОТ до співпраці з російською армією. Зокрема змушують їх плести маскувальні мітки та виготовляти окопні свічки.

Також росіяни використовують російських дітей для комплектації дронів.

"Роблять це в рамках кремлівської пропагандистської програми геноциду усього українського", - додали у відомстві.