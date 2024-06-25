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Оккупанты на ВОТ заставляют детей изготавливать сухие борщи для боевиков, - ЦНС

Вторник 25 июня 2024 05:18
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Оккупанты на ВОТ заставляют детей изготавливать сухие борщи для боевиков, - ЦНС Фото: флаг России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях (ВОТ) россияне заставляют украинских детей производить для боевиков сухие борщи, а также другие продукты длительного хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

"Изготовление сухих борщей для боевиков, которые пришли убивать украинцев, ввели оккупанты на ТОТ. В течение летних каникул дети вынуждены будут готовить продукты для врага. Для реализации акции россияне собирают средства у местного населения", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что эта пропагандистская мера не новинка. Оккупанты систематически привлекают детей на ТОТ к сотрудничеству с российской армией. В частности, заставляют их плести маскировочные метки и изготовлять окопные свечи.

Также россияне используют российских детей для комплектации дронов.

"Делают это в рамках кремлевской пропагандистской программы геноцида всего украинского", – добавили в ведомстве.

Напомним, что страна-агрессор продолжает создавать фейковые локальные медиа на временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, враг создает медиашколы с бесплатным обучением, чтобы вербовать молодежь к работе на свою машину пропаганды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия будет привлекать подростков из республики Татарстан в производство Шахедов.

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