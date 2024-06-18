Росія залучатиме до виробництва "Шахедів" підлітків, - ЦНС
Росія планує масове залучення неповнолітніх цивільних осіб до виробництва зброї. Зокрема, підлітки з республіки Татарстан будуть залучатись до виробництва "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Активісти групи "Кібер Спротив" передали Центру національного спротиву документи, які підтверджують черговий зухвалий злочин російського агресора - залучення неповнолітніх цивільних осіб до виробництва зброї", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в ЦНС, серед отриманих документів є списки зарахованих на навчання в "Алабуга Політєх" підлітків, їхні паспорти та згоди батьків.
Відомо, що в нещодавньому розслідуванні активісти "Кібер Спротиву" оприлюднили документи, що підтверджують, що на території так званої особливої економічної зони "Алабуга" (республіка Татарстан - ред.) російський агресор локалізував виробництво іранських ударних БПЛА “Shaheed-136” ("Герань-2" - ред.).
В документі, що передував візиту першого заступника голови уряду РФ Андрія Бєлоусова (який за сумісництвом виконує ще й функції голови урядової комісії з питань розвитку безпілотних авіаційних систем) вказано, що планова потужність виробництва дронів "Герань-2" складає 10 тисяч одиниць на 2024 рік. З метою конспірації виробництво "Шахедів" названо "проєктом Дельфін".
Що відомо про навчальний заклад
"Алабуга Політєх" - освітній кластер на базі ОЕЗ "Алабуга".
Як інформує Центр національного спротиву, його завдання - готувати майбутні кадри алабузьких підприємств.
"А враховуючи те, що "Алабуга" стала військовим обʼєктом, то фактичне завдання "Політєху" - готувати кадри для російського військово-промислового комплексу", - зауважують у повідомленні.
Згідно з внутрішніми документами, потужність "Політєху" складає 1300 студентів на рік.
"Завдяки активістам "Кібер Спротиву" ЦНС має базу з 1209 імен та телефонів студентів набору 2023 року. Це в своїй більшості неповнолітні особи, які з 9 по 11 клас проходять навчання і стажування", - йдеться в повідомленні.
Виробництво "Шахедів" у РФ
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що російський завод в "Алабузі" планує виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів.
Варто зауважити, що до виробництва БПЛА росіяни долучають як своїх цивільних громадян, так і найманців, серед яких також помітили завербованих студенток з Африки.
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