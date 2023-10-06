Окупанти з "Торнадо" обстріляли будинки у Шевченковому в Харківській області: є поранені

Шевченково обстріляли із системи "Торнадо"

Зазначається, що близько 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Отримав поранення місцевий житель. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.

За попередніми даними, удар був завданий з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С".

Слід зазначити, що Шевченкове розташоване менш ніж за два кілометри від села Гроза, по якому окупанти вдарили вчора. Через ракетний удар росіян загинуло 52 людей.

Що ще обстріляли окупанти

Також зранку окупанти здійснили обстріл місто Вовчанськ, травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що чадним газом тако отруїлась жінка 25 років, яка має інвалідність.

5 жовтня близько 22:45 ворог вчергове обстріляв Куп’янськ. Пошкоджено будинок.

Прокуратура почала розслідування

Правоохоронцями розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pgo.gov.ua)

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Свіжа інформація про постраждалих

У МВС України уточнили, що о 10:00 росіяни знову обстріляли смт Шевченкове.

"Зафіксовано кілька влучань: два в межах населеного пункту, а одне поза межами селища. Постраждав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також о 04:00 ранку ворог здійснив обстріл села Петропавлівка фугасною бомбою ФАБ-500. Під час удару пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, гаражі та електроопори.

Уже близько 10:00 було здійснено обстріл села Нечволодівка з РСЗВ "Смерч".

Ранковий ракетний обстріл Харкова

Війська РФ рано вранці в п'ятницю завдали ракетної атаки по Харкову, вдаривши по центру міста. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Під ударом загарбників були житлові будинки у двох районах Харкова - у Київському та Основ'янському.

Усі подробиці ракетної атаки військ РФ у Харкові та кадри з місця трагедії - у матеріалі РБК-Україна.