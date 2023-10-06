Оккупанты из "Торнадо" обстреляли дома в Шевченково в Харьковской области: есть раненые

Шевченково обстреляли из системы "Торнадо"

Отмечается, что около 9:00 российские военные обстреляли пгт Шевченково Купянского района. Получил ранения местный житель. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки.

По предварительным данным, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Следует отметить, что Шевченково расположено менее чем в двух километрах от села Гроза, по которому оккупанты ударили вчера. Из-за ракетного удара россиян погибли 52 человека.

Что еще обстреляли оккупанты

Также утром оккупанты совершили обстрел город Волчанск, травмированы 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что угарным газом отравилась женщина 25 лет, которая имеет инвалидность.

5 октября около 22:45 враг в очередной раз обстрелял Купянск. Поврежден дом.

Прокуратура начала расследование

Правоохранителями начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Свежая информация о пострадавших

В МВД Украины уточнили, что в 10:00 россияне снова обстреляли пгт Шевченково.

"Зафиксировано несколько попаданий: два в пределах населенного пункта, а одно за пределами поселка. Пострадал 54-летний мужчина. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также в 04:00 утра враг совершил обстрел села Петропавловка фугасной бомбой ФАБ-500. Во время удара повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и электроопоры.

Уже около 10:00 был осуществлен обстрел села Нечволодовка из РСЗО "Смерч".

Утренний ракетный обстрел Харькова

Войска РФ рано утром в пятницу нанесли ракетную атаку по Харькову, ударив по центру города. По предварительным данным, оккупанты для обстрела применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Под ударом захватчиков были жилые дома в двух районах Харькова - в Киевском и Основянском.

Все подробности ракетной атаки войск РФ в Харькове и кадры с места трагедии – в материале РБК-Украина.