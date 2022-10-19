Окупанти на тиждень закривають в'їзд у Херсонську область

Російські окупанти закривають в'їзд до захопленої Херсонської області на сім днів. Йдеться про в'їзд цивільних у регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "голови" області, колаборанта Володимира Сальдо.
За його словами, із середи, 19 жовтня, в'їзд буде закрито на правобережну частину області найближчих 7 днів, нібито "у зв'язку із напруженою ситуацією" в регіоні.
При цьому Сальдо посилається на якусь "інформацію" про нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".
Колаборант запевняє жителів Херсона та області у тому, що "існує безпосередня небезпека затоплення територій Херсонської області та масових руйнувань громадянської інфраструктури". Сальдо, вкидаючи відверто неправдиву інформацію, цинічно заявляє, що його "головним пріоритетом" є "забезпечення безпеки всіх мирних жителів".
При цьому він, не соромлячись, вихваляє окупантів, які нібито "захищають" мешканців Херсона і обіцяє "повернення до нормального життя" після того, як придумана херсонськими колаборантами та окупантами "небезпека" пройде.
Як повідомлялося, Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Росіяни почали копати укріплення у районі Чаплинки.
Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області заявила про так зване "добровільне переміщення" містян на лівий берег Дніпра.
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