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Оккупанты на неделю закрывают въезд в Херсонскую область

Фото: оккупанты на неделю закрывают въезд в Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты закрывают въезд в захваченную Херсонскую область на семь дней. Речь идет о въезде гражданских в регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "главы" области, коллаборанта Владимира Сальдо.

По его словам, со среды, 19 октября, въезд будет закрыт на правобережную часть области ближайших 7 дней, якобы "в связи с напряженной ситуацией" в регионе.

При этом Сальдо ссылается на некую "информацию" о якобы "подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС".

Коллаборант уверяет жителей Херсона и области в том, что "существует непосредственная опасность затопления территорий Херсонской области и массовых разрушений гражданской инфраструктуры". Сальдо, вбрасывая откровенно неправдивую информацию, цинично заявляет, что его "главным приоритетом" является "обеспечение безопасности всех мирных жителей".

При этом он, не стесняясь, восхваляет оккупантов, которые якобы "защищают" жителей Херсона и обещает "возвращение к нормальной жизни" после того, как придуманная херсонскими коллаборантами и оккупантами "опасность" уйдет.

Как сообщалось, Россия, вероятно, готовит провокации на территории Херсона и области. Россияне начали копать укрепления в районе Чаплинки.

Напомним, оккупационные власти Херсонской области заявили о так называемом "добровольном перемещении" горожан на левый берег Днепра.

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Херсонская область