Окупанти тиснуть біля Авдіївки і просунулися в районі Кремінної: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Кремінної під час продовження позиційних боїв уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 26 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 лютого, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Білогорівки (на південь від Кремінної).

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Іванівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Голова Луганської обласної адміністрації України Артем Лисогор повідомив, що на Куп’янському напрямку за останній місяць російські війська мали "більш ніж у 10 разів" більше артилерійських боєприпасів, ніж ЗСУ.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 26 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що загарбники незначно просунулися на північний схід від Іванівського (на захід від Бахмута). Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просуваються до центру Іванівського зі сходу та продовжують бої на північній околиці населеного пункту. Російський блогер також розповідав, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) начебто відтіснили ЗСУ від їхніх позицій у лісовій зоні на північний захід від Іванівського.

Позиційні бої також тривали на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки та на південь від Бахмута в районі Південного.

Війська РФ захопили Ласточкине, селище на захід від Авдіївки, станом на 26 лютого після того, як ЗСУ відступили з цього району. 26 лютого речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Дмитро Лиховий заявив, що Сили оборони відійшли з Ласточкиного та зайняли оборонні позиції на лінії Орлівка - Тоненьке - Бердичі (з північного заходу на південний захід від Авдіївки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 лютого, показують, що війська РФ увійшли в південно-східну частину Сіверного (на захід від Авдіївки). Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито повністю захопили Сіверне і Тоненке (на північний захід від Сіверного), а також увійшли до східних околиць Орлівки, але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Бердичів, на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував, що військам РФ під час наступальних зусиль для захоплення населеного пункту вдалося зосередити тактично вирішальну чисельність на Авдіївському напрямку шляхом поступового перекидання елементів з’єднань із напрямку Лиману в бік Авдіївки, за допомогою окремих мотострілецьких бригад та відновлення сил, які вже діють під Авдіївкою.

В ISW зазначають, що Авдіївка знаходиться в межах 10 кілометрів від міста Донецька, великого міста, яке утримується російськими військами з 2014 року, що, ймовірно, допомогло загарбникам перекинути живу силу та війська до Авдіївки через місто Донецьк, не "пропонуючи привабливих цілей для українських ударів по матеріально-технічних елементах або зосередженню сил". Машовець також зазначив, що війська РФ провели невдалу кампанію з дезінформації, спрямовану на приховування російських передислокацій під Авдіївкою, стверджуючи, що ці сили передислокуються на південь України. Він заявив, що хоча російські війська зрештою змогли розгорнути достатньо сил і засобів для захоплення Авдіївки, окупанти не змогли досягти оперативної раптовості, що призвело до того, що вони спочатку не змогли захопити Авдіївку в жовтні та листопаді 2023 року.

26 лютого позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

26 лютого на заході Донецької та сході Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, які не призвели до змін на полі бою. Позиційні бої точилися біля Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки), Гуляйполя та Марфополя (безпосередньо на південний схід від Гуляйполя).

26 лютого тривали позиційні бої поблизу Роботиного на заході Запорізької області, але на лінії фронту змін не відбулося. Російський "воєнкор" стверджував, що ситуація біля Вербового (на схід від Роботиного) спокійна, оскільки основні бої нібито перемістилися в район Роботиного, де війська РФ ведуть боротьбу через відсутність підтримки артилерією та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

26 лютого тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, зокрема під Кринками. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ активізували використання розвідувальних безпілотників на півдні України, щоб компенсувати втрату розвідувальних можливостей через збитий Україною 23 лютого літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Гуменюк додала, що окупанти здійснюють польоти тактичної авіації на більшій відстані від лінії фронту над Чорним морем і 25 лютого задіяли понад 100 безпілотників.

26 лютого речник ВМС України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що успішні українські удари по засобах Чорноморського флоту РФ перешкоджають використанню загарбникам ракетоносців "Калібр" у західній частині Чорного моря. Він також розповів, що в РФ в середньому є близько 10 боєздатних ракетоносців, з яких тільки один знаходиться в окупованому Севастополі у Криму, а решта - в Новоросійську Краснодарського краю. Плетенчук додав, що війська РФ тримають в Севастополі один носій крилатих ракет для захисту Севастопольської бухти від атак української авіації. Він зазначив, що російські війська майже три місяці не завдавали ракетних ударів з підводних човнів і запустили лише 4 "Калібри" в середині лютого 2024 року.

Ситуація на фронті

Як раніше повідомили в Генеральному штабі у вечірньому зведенні 26 лютого, на фронті протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян біля села Бердичі (Донецька область) і уразили ворожу наземну станцію управління дронами.

Крім того, Протягом доби авіація ЗСУ завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника, а підрозділами ракетних військ Сил оборони завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Нагадаємо також, що за даними військового командування, станом на ранок 26 лютого загальна кількість втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну становить близько 410 700 солдатів.