Ситуація на фронті сьогодні 26 лютого

Українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян біля села Бердичі (Донецька область) і уразили ворожу наземну станцію управління дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нова Січ Сумської області та Великий Бурлук Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Микитське, Шалигине, Павлівка, Хотінь, Попівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 14 атак противника - в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші війська із займаних позицій.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине, Нью-Йорк Донецької області.

Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нью-Йорк, Очеретине, Новоселівка Перша, Семенівка, Первомайське Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Вовче, Бердичі, Степове, Орлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка, Любимівка Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів серед них місто Херсон та Золота Балка, Іванівка, Садове, Білозерка, Томина Балка, Станіслав Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби, здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.