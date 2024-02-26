За добу 880 окупантів. Втрати РФ перевищили 410 тисяч військових

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 26 лютого (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 26 лютого, становили 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 410 700 військових. Крім того, ЗСУ знищив 13 танків, 12 артсистем та 37 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.24 орієнтовно склали: особового складу -близько 410700 (+880) осіб ліквідовано;

танків - 6555 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 12478 (+37) од.;

артилерійських систем - 9993 (+12) од.;

РСЗВ - 1000 (+1) од.;

засоби ППО - 686 (+2) од.;

літаків - 340 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7707 (+26) од.;

крилаті ракети -1910 (+3) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13037 (+26) од.;

спеціальна техніка - 1580 (+2) од. Ситуація на фронті Українські військові відбили 25 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила 2 зенітні ракетні комплекси противника. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що за останній тиждень російські війська просунулися на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терни. За попередньою інформацією, ЗСУ відновили деякі позиції біля Солодкого (на південний захід від Донецька).