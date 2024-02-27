Оккупанты давят возле Авдеевки и продвинулись в районе Кременной: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Кременной во время продолжения позиционных боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 26 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 26 февраля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к востоку от Белогоровки (южнее Кременной).

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Ивановки; юго-восточнее Купянска возле Табаевки; к западу от Кременной возле Тернов; и к югу от Кременной у Белогоровки.

Глава Луганской областной администрации Украины Артем Лысогор сообщил, что на Купянском направлении за последний месяц российские войска имели "более чем в 10 раз" больше артиллерийских боеприпасов, чем ВСУ.

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 26 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, показывают, что захватчики незначительно продвинулись к северо-востоку от Ивановского (к западу от Бахмута). Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвигаются в центр Ивановского с востока и продолжают бои на северной окраине населенного пункта. Российский блогер также рассказывал, что части российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) вроде бы оттеснили ВСУ от их позиций в лесной зоне северо-западнее Ивановского.

Позиционные бои также продолжались юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки и к югу от Бахмута в районе Южного.

Войска РФ захватили Ласточкино, поселок к западу от Авдеевки, по состоянию на 26 февраля после того, как ВСУ отступили из этого района. 26 февраля спикер Таврической группировки войск ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что Силы обороны отошли с Ласточкиного и заняли оборонительные позиции на линии Орловка - Тоненько - Бердичи (с северо-запада на юго-запад от Авдеевки).

Геолокационные кадры, опубликованные 26 февраля, показывают, что войска РФ вошли в юго-восточную часть Северного (к западу от Авдеевки). Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы полностью захватили Северное и Тоненькое (к северо-западу от Северного), а также вошли в восточные окраины Орловки, но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степного и Бердичев, юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждал, что войскам РФ во время наступательных усилий для захвата населенного пункта удалось сосредоточить тактически решающую численность на Авдеевском направлении путем постепенной переброски элементов соединений из направления Лимана в сторону Авдеевки с помощью отдельных мотострелковых бригад и восстановления сил уже действуют под Авдеевкой.

В ISW отмечают, что Авдеевка находится в пределах 10 километров от города Донецка, большого города, удерживаемого российскими войсками с 2014 года, что, вероятно, помогло захватчикам перебросить живую силу и войска в Авдеевку через город Донецк, не "предлагая привлекательных целей для украинских ударов по материально-техническим элементам или сосредоточению сил". Машовец также отметил, что войска РФ провели неудачную кампанию по дезинформации, направленную на сокрытие российских передислокаций под Авдеевкой, утверждая, что эти силы передислоцируются на юг Украины. Он заявил, что хотя российские войска в конце концов смогли развернуть достаточно сил и средств для захвата Авдеевки, оккупанты не смогли достичь оперативной внезапности, что привело к тому, что они поначалу не смогли захватить Авдеевку в октябре и ноябре 2023 года.

26 февраля позиционные бои продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

26 февраля на западе Донецкой и востоке Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, которые не привели к изменениям в поле боя. Позиционные бои шли у Золотой Нивы (юго-восточнее Великой Новоселки), Гуляйполя и Марфополя (непосредственно юго-восточнее Гуляйполя).

26 февраля продолжались позиционные бои вблизи Работино на западе Запорожской области, но на линии фронта перемен не произошло. Российский "военкор" утверждал, что ситуация у Вербового (восточнее Работино) спокойная, поскольку основные бои якобы переместились в район Работино, где войска РФ ведут борьбу из-за отсутствия поддержки артиллерией и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

26 февраля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в частности под Крынками. Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ активизировали использование разведывательных беспилотников на юге Украины, чтобы компенсировать потерю разведывательных возможностей из-за сбитого Украиной 23 февраля самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Гуменюк добавила, что оккупанты совершают полеты тактической авиации на большем расстоянии от линии фронта над Черным морем и 25 февраля задействовали более 100 беспилотников.

26 февраля спикер ВМС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что успешные украинские удары по средствам Черноморского флота РФ препятствуют использованию захватчиков ракетоносцев "Калибр" в западной части Черного моря. Он также рассказал, что в РФ в среднем есть около 10 боеспособных ракетоносцев, из которых только один находится в оккупированном Севастополе в Крыму, а остальные - в Новороссийске Краснодарского края. Плетенчук добавил, что войска РФ держат в Севастополе один носитель крылатых ракет для защиты Севастопольской бухты от атак украинской авиации. Он отметил, что российские войска почти три месяца не наносили ракетных ударов с подлодок и запустили лишь 4 "Калибра" в середине февраля 2024 года.

Ситуация на фронте

Как ранее сообщили в Генеральном штабе в вечерней сводке 26 февраля, на фронте в течение суток произошло 79 боевых столкновений. Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян у села Бердичи (Донецкая область) и поразили вражескую наземную станцию управления дронами.

Кроме того, в течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника, а подразделениями ракетных войск Сил обороны нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника.

Напомним также, что по данным военного командования, на утро 26 февраля общее количество потерь российской армии с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет около 410 700 солдат.