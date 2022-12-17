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Оккупанты бегут с позиций в Новой Каховке. Что об этом говорят украинские военные

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Новая Каховка, Суббота 17 декабря 2022 14:26
Оккупанты бегут с позиций в Новой Каховке. Что об этом говорят украинские военные Фото: спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты оставляют позиции в Новой Каховке и вывозят награбленное имущество в Крым. Однако украинские военные считают, что враг может вести гибридную войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она напомнила, что оккупанты на правом берегу Херсонской области до контрнаступления ВСУ тоже заявляли о выводе войск и эвакуации. Однако продвижение украинских войск не было легким, а враг сопротивлялся.

"Они долгое время всеми своими силами намекали, что они покидают позиции, якобы приглашая продвижение наших войск. Но все же вспомним особенности гибридной войны, такие показательные ходы могут содержать ловушки, поэтому мы тщательно проверяем эту информацию", - объяснила Гуменюк.

При этом спикер призвала украинцев не сообщать заранее об успехах защитников и держать информационную тишину, чтобы все боевые задания были завершены.

"Происходит боевая работа, наши планы реализуются. То, что мы говорили, что не собираемся останавливаться, это подтверждается. Но все же нужно дать возможность военным довести работу до определенного блока для того, чтобы было закрепление результата, и только потом это обсуждать", - добавила Гуменюк.

Напомним, после освобождения правого берега Херсонской области оккупанты в Новой Каховке объявили так называемую "эвакуацию" жителей и коллаборантов.

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