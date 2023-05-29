Окупанти у Сватовому відбирають у фермерів сільгосптехніку, - Генштаб
Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення. Зокрема, у Луганській області загарбники відбирають сільгосптехніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області у фермерських господарств забирають комбайни, вантажівки та іншу дорогу техніку.
При цьому наголошується, що сільгосптехніку відбирають у зв'язку з виїздом власника оскільки не можуть надати деякі документи на право власності.
Ситуація у Луганській області
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники використовують тимчасово окуповані міста і села Луганської області для розміщення своїх баз, складів, госпіталів. Багато з них регулярно потрапляють під обстріли українських військових.
Крім цього, у росіян виникає брак місць у госпіталях. Так, нещодавно у Луганську окупанти перетворили Залізничну лікарню на госпіталь для "вагнерівців".
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