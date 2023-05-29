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Оккупанты в Сватово отбирают у фермеров сельхозтехнику, - Генштаб

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Понедельник 29 мая 2023 19:15
Оккупанты в Сватово отбирают у фермеров сельхозтехнику, - Генштаб Фото: Оккупанты в Сватово отбирают у фермеров сельхозтехнику (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население. В частности, в Луганской области захватчики отбирают сельхозтехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Во временно оккупированном Сватово Луганской области у фермерских хозяйств забирают комбайны, грузовики и другую дорогостоящую технику.

При этом отмечается, что сельхозтехнику отбирают в связи с выездом владельца поскольку не могут предоставить некоторые документы на право собственности.

Ситуация в Луганской области

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики используют временно оккупированные города и села Луганской области для размещения своих баз, складов, госпиталей. Многие из них регулярно попадают под обстрелы украинских военных.

Помимо этого у россиян возникает нехватка мест в госпиталях. Так, недавно в Луганске оккупанты превратили Железнодорожную больницу в госпиталь для "вагнеровцев".

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