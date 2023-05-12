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Окупанти у Сватовому урізають зарплати людям без російських паспортів, - ОВА

Фото: Окупант і цивільні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники почали тиснути на жителів Луганської області, які не хочуть отримувати паспорти РФ. Жителям міста Сватове урізають зарплати на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Аби посилити тиск на місцеве населення, окупанти залучили маневрені групи Росгвардії. Вони повинні протидіяти представникам руху опору, посилити взаємодію з військовими РФ та колаборантами, збирати та систематизувати безпекову ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тиск на місцеве населення посилюються щодня. Це стосується і Сватового. Раніше у тих, хто відмовлявся від паспорта РФ, "вираховували" із заробітної плати 30 %.

Окупаційна "влада" додатково почала погрожувати спочатку позбавленням грошей за виконану роботу, а надалі - депортацією, яка передбачена новим "законом" РФ.

Нагадаємо, що російські окупанти посилили примусову "паспортизацію" серед цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Для цього використовують мобільні групи.

У четвер, 27 квітня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує активно насаджувати "паспортизацію" громадянам України.

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Російська ФедераціяЛуганськВибух у СватовоВійна в Україні