Оккупанты в Сватовом урезают зарплаты людям без российских паспортов, - ОВА

Российские захватчики начали давить на жителей Луганской области, не желающих получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
"Чтобы усилить давление на местное население, оккупанты привлекли маневренные группы Росгвардии. Они должны противодействовать представителям движения сопротивления, усилить взаимодействие с военными РФ и коллаборантами, собирать и систематизировать ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что давление на местное население усиливается каждый день. Это касается и Сватового. Ранее у тех, кто отказывался от паспорта РФ, "вычисляли" из заработной платы 30%.
Оккупационная "власть" дополнительно начала угрожать сначала лишением денег за проделанную работу, а в дальнейшем - депортацией, предусмотренной новым "законом" РФ.
Напомним, что российские оккупанты усилили принудительную "паспортизацию" среди гражданских на временно оккупированной части Херсонской области. Для этого используются мобильные группы.
В четверг, 27 апреля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому из оккупированных земель украинцев смогут выгонять в случае отсутствия паспорта РФ.
На временно оккупированных территориях Россия продолжает активно насаждать паспортизацию гражданам Украины.
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