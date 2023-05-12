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Оккупанты в Сватовом урезают зарплаты людям без российских паспортов, - ОВА

Фото: Оккупант и гражданские (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики начали давить на жителей Луганской области, не желающих получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Чтобы усилить давление на местное население, оккупанты привлекли маневренные группы Росгвардии. Они должны противодействовать представителям движения сопротивления, усилить взаимодействие с военными РФ и коллаборантами, собирать и систематизировать ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что давление на местное население усиливается каждый день. Это касается и Сватового. Ранее у тех, кто отказывался от паспорта РФ, "вычисляли" из заработной платы 30%.

Оккупационная "власть" дополнительно начала угрожать сначала лишением денег за проделанную работу, а в дальнейшем - депортацией, предусмотренной новым "законом" РФ.

Напомним, что российские оккупанты усилили принудительную "паспортизацию" среди гражданских на временно оккупированной части Херсонской области. Для этого используются мобильные группы.

В четверг, 27 апреля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому из оккупированных земель украинцев смогут выгонять в случае отсутствия паспорта РФ.

На временно оккупированных территориях Россия продолжает активно насаждать паспортизацию гражданам Украины.

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