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Росіяни створили "мобільні групи" в Херсонській області для посилення "паспортизації"

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П'ятниця 05 травня 2023 18:40
Росіяни створили "мобільні групи" в Херсонській області для посилення "паспортизації" Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили примусову "паспортизацію" серед цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Для цього використовують мобільні групи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю", - пише пресслужба.

Представники мобільних груп погрожують цивільним депортацією та конфіскацією майна у разі відмови від отримання російського паспорта. Зокрема вони здійснюють прийом документів за місцем проживання громадян України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти примусово "паспортизують" дітей від 14 років. У разі відмови батькам неповнолітніх погрожують штрафом, або ж позбавленням батьківських прав.

Також нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого з окупованих земель українців зможуть виганяти у разі відсутності паспорта РФ.

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