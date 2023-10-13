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Оккупанты стягивают "зубы дракона" под Бердянск (видео)

Запорожье, Пятница 13 октября 2023 12:34
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Оккупанты стягивают "зубы дракона" под Бердянск (видео) Фото: оккупанты стягивают "зубы дракона" под Бердянск (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты стягивают "зубы дракона" с временно оккупированного Мариуполя на Бердянское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Зубы дракона" снова на Бердянское направление. Завозят из России через Новоазовск. До сих пор не отремонтировали оборудование, уничтоженное сопротивлением в Мариуполе", - рассказал он.

Кроме того, по его словам "живую силу" и грузовики с боекомплектом захватчики параллельно стягивают на север Донецкой области, как непосредственно через Донецкую трассу, так и через Новоазовск.

"Все это на фоне сплошного логистического ада, который сами себе устроили оккупанты", - констатирует советник мэра.

Что известно о "зубах дракона"

Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью спецсооружений, так называемых "зубов дракона". Они напоминают собой бетонные пирамиды. По мнению оккупантов, это должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины.

На российском "Авито" опубликованы десятки объявлений о продаже "зубов дракона". В частности, по данным журналистов, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые изготовляют несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами.

В частности, в начале декабря 2022 года впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Также новые укрепления появились под Попасной в Луганской области, а построенные бетонные сооружения такого типа на юге позволили оккупантам организованно отступить из Херсона осенью 2022 года.

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