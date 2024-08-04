Окупанти стягнули додаткові резерви Росгвардії на схід України: в чому причина

Ситуація в армії РФ

Російські командири постійно використовують так звані "м'ясні штурми" на фронті в Україні. Вони кидають у бій живу силу, не рахуючи втрати.

Наприклад, у червні повідомлялося, що на кордоні з Харківською областю російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців. Крім того, командири РФ погрожують солдатам розстрілами за відмову йти в наступ на Харківському напрямку.

Нагадаємо, у 2023 році ЗСУ взяли в полон співробітника ФСБ РФ. Він керував загоном, який розстрілював російських солдатів під час відступу.

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