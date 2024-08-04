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Окупанти стягнули додаткові резерви Росгвардії на схід України: в чому причина

Фото: РФ стягнула додаткові резерви Росгвардії на схід України (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти стягнули додаткові сили Росгвардії на тимчасово окупований схід України. Будуть шукати дезертирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Спротив".

"Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів на сході України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів, завданням яких є виявлення дезертирів в армії РФ.

Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів.

"Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою", - зазначають в "Спротиві".

Ситуація в армії РФ

Російські командири постійно використовують так звані "м'ясні штурми" на фронті в Україні. Вони кидають у бій живу силу, не рахуючи втрати.

Наприклад, у червні повідомлялося, що на кордоні з Харківською областю російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців. Крім того, командири РФ погрожують солдатам розстрілами за відмову йти в наступ на Харківському напрямку.

Нагадаємо, у 2023 році ЗСУ взяли в полон співробітника ФСБ РФ. Він керував загоном, який розстрілював російських солдатів під час відступу.

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