ua en ru
Сб, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни виставили загородзагони з кадирівців на півночі Харківської області, - ЗСУ

Харківська область, Субота 08 червня 2024 16:26
UA EN RU
Росіяни виставили загородзагони з кадирівців на півночі Харківської області, - ЗСУ Ілюстративне фото: кадирівців перекинули в Харківську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія перекинула кадирівців на північ Харківської області. Там із них сформували загороджувальні загони, щоб не дати іншим окупантам втекти з поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни застосовують тактику виставлення загороджувальних загонів у Харківській області. Їх сформували з особового складу підрозділів "Ахмат".

Він уточнив, що це зробили для того, щоб при перегрупуванні військ кадирівці стримували інших солдатів, які намагатимуться втекти.

Волошин розповів, що загороджувальні загони виставлені у прикордонній зоні.

Спікер ОСУВ "Хортиця" нагадав, що росіяни перекидають своїх солдатів у Харківську область і з Херсонської області, щоб посилити розбиті українськими захисниками підрозділи.

Ситуація у Харківській області

Варто зауважити, що російські окупанти продовжують вести бойові дії на півночі Харківської області. Зокрема, вони контролюють меншу частину міста Вовчанськ.

Як зазначав сьогодні Волошин, бійці ЗСУ намагаються просуватися у Вовчанську. Вони завдають ворогові втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Кадиров Харків Війна в Україні
NEWS
Атака дронів на Північну Осетію - операція ГУР, - джерело
Атака дронів на Північну Осетію - операція ГУР, - джерело
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут