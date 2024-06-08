Росіяни виставили загородзагони з кадирівців на півночі Харківської області, - ЗСУ
Росія перекинула кадирівців на північ Харківської області. Там із них сформували загороджувальні загони, щоб не дати іншим окупантам втекти з поля бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни застосовують тактику виставлення загороджувальних загонів у Харківській області. Їх сформували з особового складу підрозділів "Ахмат".
Він уточнив, що це зробили для того, щоб при перегрупуванні військ кадирівці стримували інших солдатів, які намагатимуться втекти.
Волошин розповів, що загороджувальні загони виставлені у прикордонній зоні.
Спікер ОСУВ "Хортиця" нагадав, що росіяни перекидають своїх солдатів у Харківську область і з Херсонської області, щоб посилити розбиті українськими захисниками підрозділи.
Ситуація у Харківській області
Варто зауважити, що російські окупанти продовжують вести бойові дії на півночі Харківської області. Зокрема, вони контролюють меншу частину міста Вовчанськ.
Як зазначав сьогодні Волошин, бійці ЗСУ намагаються просуватися у Вовчанську. Вони завдають ворогові втрат.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.