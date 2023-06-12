ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Керував загороджувальним загоном. Українські військові взяли у полон співробітника ФСБ

Новость на русском →
Понеділок 12 червня 2023 18:44
Керував загороджувальним загоном. Українські військові взяли у полон співробітника ФСБ Ілюстративне фото: українські військові взяли у полон співробітника ФСБ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським військовим удалося взяти в полон співробітника Федеральної служби безпеки РФ. Він керував загоном, який розстрілював російських солдатів у випадку відступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як зазначають правоохоронці, вони допитали одразу двох військових РФ. Одним з них став кулеметник окремої роти комендатури ФСБ, який очолював загороджувальний загін.

"Про свої військові обов'язки ФСБшник розповідає коротко: "Стояли на другій лінії і не давали відступати "штурму Z" (російський підрозділ - ред.). Наказ був за їхнього відступу бити на ураження", - уточнюють у СБУ.

При цьому другий солдат РФ, якого взяли в полон, виявився "штурмовиком Z". Він боявся розстрілу і тому здався в полон.

"Після прибуття туди (на позицію - ред.), нічого не пояснивши, нас сунули в посадку і сказали ховатися просто від "пташок". Це квадрокоптери. У разі втечі нам сказали, що ззаду стоять загороджувальні загони... Розстрілюють усіх, хто буде тікати", - додав окупант.

Загороджувальні загони у росіян

Нагадаємо, що це вже не перше підтвердження інформації про розстріл російських солдатів, якщо вони захочуть відступати.

Раніше Головне управління розвідки неодноразово публікувало перехоплення розмов окупантів, у яких вони також згадували про побоювання розстрілу з боку товаришів по службі.

Інформацію про загороджувальні загони підтвердила і британська розвідка ще восени минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ Війна Росії проти України
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 12 червня
Ситуація на фронті сьогодні 12 червня
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни