Оккупанты стянули дополнительные резервы Росгвардии на восток Украины: в чем причина

Ситуация в армии РФ

Российские командиры постоянно используют так называемые "мясные штурмы" на фронте в Украине. Они бросают в бой живую силу, не считая потери.

К примеру, в июне сообщалось, что на границе с Харьковской областью российские оккупанты выставили заградотряды кадыровцев. Кроме того, командиры РФ угрожают солдатам расстрелами за отказ идти в наступление на Харьковском направлении.

Напомним, в 2023 году ВСУ взяли в плен сотрудника ФСБ РФ. Он руководил отрядом, который расстреливал российских солдат при отступлении.

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