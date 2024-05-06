Загарбники створили короткий курс для набору в окупаційні адміністрації через брак кадрів

У повідомленні йдеться, що тепер достатньо кількох тижнів навчання аби очолити адміністрацію чи стати членом уряду псевдореспубліки.

"Тільки за минулий рік у тимчасово окупованій Луганській області за участі та сприянні російської академії народного господарства та державної служби було підготовлено 6 тисяч фахівців "державного управління" та "народного господарства" шляхом кількатижневих курсів", - зазначають у ЦНС.

Як зазначає Центр нацспротиву, у 2024 році розпочався другий етап навчання таких "фахівців". Цього року планується вишколити щонайменше сім тисяч управлінців.

"Про якість таких спеціалістів говорити, мабуть, буде зайве. Отож, до гуманітарної кризи через брак лікарів, вчителів, комунальників додалася ще й криза "державного" управління окупаційних адміністрацій", - підсумували у повідомленні.

