В сообщении говорится, что теперь достаточно нескольких недель обучения, чтобы возглавить администрацию или стать членом правительства псевдореспублики.

"Только за прошлый год во временно оккупированной Луганской области с участием и содействием российской академии народного хозяйства и государственной службы было подготовлено 6 тысяч специалистов "государственного управления" и "народного хозяйства" путем нескольких недельных курсов", - отмечают в ЦНС.

Как отмечает Центр нацсопротивления, в 2024 году начался второй этап обучения таких "специалистов". В этом году планируется выучить не менее семи тысяч управленцев.

"О качестве таких специалистов говорить, пожалуй, будет излишне. Так что к гуманитарному кризису из-за нехватки врачей, учителей, коммунальщиков добавился еще и кризис "государственного" управления оккупационных администраций", - подытожили в сообщении.