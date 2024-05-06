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Захватчики создали короткий курс для набора в оккупационные администрации из-за нехватки кадров

Фото: опант создали короткий курс для набора в оккупационные администрации (freepic.com)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированных территориях Украины из-за нехватки кадров государственного управления оккупационные власти ввели практику курсов для будущих "управленцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления" в Telegram.

В сообщении говорится, что теперь достаточно нескольких недель обучения, чтобы возглавить администрацию или стать членом правительства псевдореспублики.

"Только за прошлый год во временно оккупированной Луганской области с участием и содействием российской академии народного хозяйства и государственной службы было подготовлено 6 тысяч специалистов "государственного управления" и "народного хозяйства" путем нескольких недельных курсов", - отмечают в ЦНС.

Как отмечает Центр нацсопротивления, в 2024 году начался второй этап обучения таких "специалистов". В этом году планируется выучить не менее семи тысяч управленцев.

"О качестве таких специалистов говорить, пожалуй, будет излишне. Так что к гуманитарному кризису из-за нехватки врачей, учителей, коммунальщиков добавился еще и кризис "государственного" управления оккупационных администраций", - подытожили в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, что Россия планирует отправить на фронт более 1000 попов РПЦ.

Недавно мы сообщали о том, что ситуация в Донецке приобретает критические масштабы, ведь захватчики организовали в городе массовое убежище рецидивистов с последующей отправкой их на фронт.

Также недавно сообщалось, что россияне выселяют украинцев из нескольких населённых пунктов в оккупированных районах Херсонской области.

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