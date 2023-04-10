Окупанти спеціально роздавали повістки кримським татарам, - Ташева

"Окупаційні адміністрації активно роздавали повістки саме кримським татарам, намагаючись їх мобілізувати. Окупанти тут виконували дві функції: одна - прибрати неугодних, тому що це нелояльна до них частина населення. Другий момент - пропагандистський. Типу ось ви казали, що кримські татари так сильно Україну, а ось вони воюють у російській армії. Загалом йдеться про десятки тисяч кримських татар, що виїхали", - розповіла вона.

Ташева зазначила, що оголошення незаконної мобілізації призвело до масового виїзду і громадян України з окупованого Криму, адже вони не хотіли служити в армії РФ, в армії агресора і не хотіли бути причетними до військових злочинів Росії.

Як повідомлялося, у містах тимчасово окупованого Криму все частіше роздають повістки, а темпи мобілізації зростають.

Нагадаємо, в січні росіяни в Криму зняли мобілізаційне "бронювання" для IT-фахівців та економістів.