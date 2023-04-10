Оккупанты специально раздавали повестки крымским татарам, - Ташева

"Оккупационные администрации активно раздавали повестки именно крымским татарам, пытаясь их мобилизовать. Оккупанты здесь выполняли две функции: одна - убрать неугодных, потому что это нелояльная к ним часть населения. Второй момент - пропагандистский. Типа вот вы говорили, что крымские татары так сильно любят Украину, а вот они воюют в российской армии. В общей сложности речь идет о десятках тысяч уехавших крымских татар", - рассказала она.

Ташева отметила, что объявление незаконной мобилизации повлекло за собой массовый выезд и граждан Украины из оккупированного Крыма, ведь они не хотели служить в армии РФ, в армии агрессора и не хотели быть причастными к военным преступлениям России.

Как сообщалось, в городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки, а темпы мобилизации растут.

Напомним, в январе россияне в Крыму сняли мобилизационное "бронирование" для IT-специалистов и экономистов.