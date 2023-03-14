ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Криму стали частіше роздавати повістки, а у колаборантів зростають панічні настрої, - ЦНС

Новость на русском →
Крим, Вівторок 14 березня 2023 16:28
В Криму стали частіше роздавати повістки, а у колаборантів зростають панічні настрої, - ЦНС Фото: В Криму стали частіше видавати повістки (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В містах тимчасово окупованого Криму все частіше роздають повістки, а самі темпи мобілізації зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так звана часткова мобілізація Кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Сергій Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом з тим у колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої. Російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року - виводить кошти та готується до евакуації.

"Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, вочевидь, не матиме попит і в цьому", - додали в ЦНС.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним.

Нещодавно за незаконну мобілізацію на тимчасово окупованій території Криму громадянин Росії отримав 11 років позбавлення волі.

На північ тимчасово окупованого Криму російські загарбники перекидають своїх військових вантажівками. Вони звозять їх через Сімферополь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крым Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України