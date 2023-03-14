В Криму стали частіше роздавати повістки, а у колаборантів зростають панічні настрої, - ЦНС
В містах тимчасово окупованого Криму все частіше роздають повістки, а самі темпи мобілізації зростають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так звана часткова мобілізація Кремля збільшує свої темпи. Попри обіцянки, які отримав колаборант Сергій Аксьонов від уряду РФ, що в Криму не буде масової мобілізації, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що разом з тим у колаборантів та росіян, які переселилися до Криму, зростають панічні настрої. Російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року - виводить кошти та готується до евакуації.
"Особливо це стосується готельно-ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, вочевидь, не матиме попит і в цьому", - додали в ЦНС.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним.
Нещодавно за незаконну мобілізацію на тимчасово окупованій території Криму громадянин Росії отримав 11 років позбавлення волі.
На північ тимчасово окупованого Криму російські загарбники перекидають своїх військових вантажівками. Вони звозять їх через Сімферополь.
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