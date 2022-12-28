Окупанти сьогодні знову обстріляли Олешки: є жертва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Євгена Рищука.

Нагадаємо, вчора росіяни також завдали кілька ударів по Олешкам. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також кілька людей отримали поранення різної тяжкості.

Як відомо, звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

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