Оккупанты сегодня вновь обстреляли Олешки: есть жертва

В среду, 28 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Олешки (Херсонская область). Вследствие атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Евгения Рыщука.

Напомним, вчера россияне также нанесли несколько ударов по Олешкам. В результате обстрела погиб один человек, также несколько человек получили ранения разной тяжести.

Как известно, освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.