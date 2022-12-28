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Окупанти сьогодні знову обстріляли Олешки: є жертва

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Олешки, Середа 28 грудня 2022 15:54
Окупанти сьогодні знову обстріляли Олешки: є жертва Фото: окупанти сьогодні знову обстріляли Олешки, загинула жінка (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У середу, 28 грудня, російські окупанти вкотре обстріляли Олешки (Херсонська область). Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Євгена Рищука.

"Спочатку окупація тепер бойові дії. З кожним днем ​​у нашому рідному місті гинуть мирні люди. Сьогодні внаслідок обстрілу окупантів міста Олешки загинула жінка. Щирі співчуття рідним загиблої", - написав він.

Нагадаємо, вчора росіяни також завдали кілька ударів по Олешкам. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також кілька людей отримали поранення різної тяжкості.

Як відомо, звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

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