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Оккупанты сегодня вновь обстреляли Олешки: есть жертва

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Олешки, Среда 28 декабря 2022 15:54
Оккупанты сегодня вновь обстреляли Олешки: есть жертва Фото: оккупанты сегодня вновь обстреляли Олешки, погибла женщина (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В среду, 28 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Олешки (Херсонская область). Вследствие атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Евгения Рыщука.

"Поначалу оккупация теперь боевые действия. С каждым днем ​​в нашем родном городе гибнут мирные люди. Сегодня в результате обстрела оккупантов города Олешки погибла женщина. Искренние соболезнования родным погибшей", - написал он.

Напомним, вчера россияне также нанесли несколько ударов по Олешкам. В результате обстрела погиб один человек, также несколько человек получили ранения разной тяжести.

Как известно, освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

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