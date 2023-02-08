РФ сьогодні обстріляла Вовчанськ та село біля Чугуєва: троє поранених, у тому числі дитина

Так, сьогодні близько 11:00 години окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району.

"Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка", - розповів він.

Крім того, за даними очільника області, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник обленерго.

"Всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Оновлено 12.52. За даними Синєгубова, у Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, ввечері 7 лютого у Харкові пролунала серія вибухів, міська влада повідомляла про 6 "прильотів".

За даними Синєгубова, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.