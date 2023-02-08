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РФ сегодня обстреляла Волчанск и село возле Чугуева: трое раненых, в том числе ребенок

Фото: оккупанты сегодня обстреляли Волчанск и село возле Чугуева 8 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Около 11 утра 8 февраля российские оккупанты обстреляли Волчанск и село Варваровку Чугуевского района Харьковской области. Ранения получили три человека, в том числе работник облэнерго и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, сегодня около 11:00 оккупанты обстреляли с. Варваровка Чугуевского района.

"В результате обстрела ранения получили двое гражданских: 69-летний мужчина и 66-летняя женщина", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы области, в 12:00 враг обстреливал город Волчанск. Осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник облэнерго.

"Все раненые госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь", - добавил Синегубов.

Обновлено 12.52. По данным Синегубова, в Волчанске из-за обстрелов кафиров осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, вечером 7 февраля в Харькове прогремела серия взрывов, городские власти сообщали о 6 "прилетах".

По данным Синегубова, российские войска усиливают свое присутствие на полосы фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.

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